أكبر تراجع للتوظيف في سنغافورة منذ وباء سارس عام 2003

المصدر: د ب ا

سجل عدد الوظائف في سنغافورة خلال الربع الأول من العام الحالي أكبر انكماش له منذ تفشي فيروس متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) عام 2003، في الوقت الذي سجلت فيه سنغافورة حاليا أكبر عدد للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين دول جنوب شرق آسيا.

وتراجع إجمالي عدد العاملين في سنغافورة بدون حساب العمالة المنزلية الأجنبية بمقدار 19.9 ألف عامل خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب الانخفاض الكبير لعدد الأجانب العاملين في سنغافورة بحسب بيان وزارة القوة العاملة السنغافورية اليوم الأربعاء.

ووصل معدل البطالة في سنغافورة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.4% وهو أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من 2009.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل البطالة ظل أقل من متوسط توقعات المحللين الذي كان 2.6%.

وقالت وزارة القوة العاملة في بيان إن معدلات البطالة حتى الان "مازالت أقل من مستوياتها المرتفعة التي تم تسجيلها أثناء وباء سارس (2003) والأزمة المالية العالمية (2009) ... الإجراءات المالية لدعم العمال والشركات ربما تكون قد ساعدت في الحد من التأثير بشكل عام وبخاصة على الوظائف المحلية".

وتاتي هذه البيانات في الوقت الذي تعهدت فيه حكومة سنغافورة بضخ 60 مليار دولار سنغافوري إضافية (42 مليار دولار أمريكي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد.

كما اتخذت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) خطوات غير مسبوقة نحو تخفيف السياسة النقدية للحد من تأثير الجائحة على الشركات والمستهلكين.

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