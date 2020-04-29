"فورد" تتوقع خسارة 5 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة فورد موتور، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، تسجيل خسائر قدرها 2.2 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الحالي، متوقعةً تسجيل خسائر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الربع الثاني.

وكانت "فورد" وغيرها من شركات السيارات الكبرى قد أوقفت تشغيل مصانعها في الولايات المتحدة وأوروبا منذ مارس الماضي، في إطار إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت "فورد" أنها تعتزم استئناف تشغيل مصانعها في أوروبا تدريجياً اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تكون مصانع فورد في مدينتي كولونيا وسارلويس بألمانيا وفالنسيا في إسبانيا وكرايوفا في رومانيا أول المصانع التي سيعاد تشغيلها، يليها مصنعا داجينهام وبريدجيند في بريطانيا.

وقال ستيوارت رولي، رئيس "فورد أوروبا": "نريد الاستعداد لبيئة جديدة بمجرد تجاوز الذروة الأولية لتفشي جائحة فيروس كورونا في أوروبا".

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