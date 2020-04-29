نتائج إيجابية تدعم مؤشرات «وول ستريت»

المصدر: عواصم - رويترز

قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس بدعم من جولة جديدة من نتائج الأعمال الفصلية الإيجابية.

وصعد مؤشر داو جونز 223.39 نقطة، بما يعادل 0.93 % إلى 24357.17 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 31.48 نقطة أو 1.09 % إلى 2909.96 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 95.52 نقطة أو 1.09 % إلى 8825.69 نقطة.

وحومت الأسهم الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين بعدما تفوق تأثير نتائج أعمال قوية من شركات تشمل نوفارتس ويو.بي.إس على تراجع أسعار النفط وسهم ووايركارد. وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بعدما أغلق عند أعلى مستوى منذ منتصف أبريل أول من أمس إذ تعتزم العديد من البلدان تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة تفشي كورونا.

وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.6 % حيث هوت أسعار النفط في ظل مخاوف من تناقص قدرات تخزين الخام في أنحاء العالم.

وتراجع سهم بي.بي ومقرها لندن 1.8 % حيث تتوقع الشركة انخفاض هوامش التكرير في الربع الثاني فيما هوت أرباح الربع الأول بمقدار الثلثين بسبب تضرر الطلب على النفط بفعل أزمة «كورونا».

وتلقى القطاع المصرفي الأوروبي المتعثر بعض الدعم من سهم يو.بي.إس الذي زاد 4.3 % بعدما سجل البنك 40 % زيادة في أرباح الربع بين يناير ومارس.

واستقرت الأسهم اليابانية عند الإغلاق حيث باع المستثمرون الأسهم لجنى الأرباح بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة فيما دعمت مجموعة من نتائج الأعمال التي جاءت أفضل من المتوقع والتوقعات المؤشرات الرئيسية.

وانخفض مؤشر نيكاي 0.1 % ليغلق عند 19771.19 نقطة بعد يوم من صعوده 2.7 %.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 % إلى 1449.15 نقطة.

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