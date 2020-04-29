جمارك دبي تشارك في اجتماع صيني بشأن مكافحة كورونا

المصدر: دبي- البيان

شاركت جمارك دبي بدعوة من القنصلية الصينية في اجتماع البنك الصناعي والتجاري الصيني عبر تقنية الاتصال المرئي حوا فيروس "كورونا"، حيث تعد جمارك دبي إحدى الجهات المشاركة في الخطوط الأمامية لسلامة وأمن المجتمع في مواجهة الجائحة .

وقال لي شيوي هانغ القنصل العام الصيني بدبي إن فيروس كورونا لا يعترف بالحدود الجغرافية حيث انتشر في 200 دولة وأصاب أكثر من 3 ملايين شخص. وقدم شكره للإمارات للإجراءات الوقائية التي تتخذها للتصدي للفيروس وتقديم العناية للمرضى، وكرر شكر الجالية الصينية بالإمارات والبالغ عددهم 300 ألف لحكومة الإمارات على الدعم والرعاية المقدمة، مؤكداً تشجيعه أفراد الجالية على التطوع في الخدمات حيث تطوع 200 من أفراد الجالية.

حضر الاجتماع من جمارك دبي إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، فلاح خليل مدير أول عمليات مبنى المطار 2، سارة السويدي مدير قسم العلاقات الخارجية، علي التميمي مدير أول قسم خدمات وقاعدة بيانات القيمة الجمركية، سعيد مصطفوي مدير قسم البيانات الجديدة. وسالم البلوشي من برنامج المشغل الاقتصادي في جمارك دبي.

وقال إبراهيم الكمالي: هذا الاجتماع المهم يأتي في إطار عرض تجربة الصين في مواجهة فيروس كورونا وإحكام السيطرة على تفشي الوباء والتغلب عليه، وكذلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يجب اتباعها، مؤكداً أن موظفي الخطوط الأمامية من ضباط التفتيش بجمارك دبي ملتزمون بكافة إجراءات الوقاية.

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