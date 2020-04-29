705 مليارات إيرادات الصناعة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

ارتفعت إيرادات قطاع الصناعة في أبوظبي إلى 705 مليارات درهم بنهاية 2018 وذلك وفقاً لتقرير مسح الصناعة الصادر أمس عن مركز أبوظبي للإحصاء. ويضم قطاع الصناعة في أبوظبي نحو 7307 منشآت صناعية تتوزع على 26 نوعاً من الصناعات.

وتستحوذ صناعات استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي على الحصة الأكبر من الإيرادات بـ 411.8 مليار درهم تشكل 58.4% من إجمالي إيرادات قطاع الصناعة، تليها صناعات فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والمنتجات الكيماوية بنحو 129.7 مليار درهم تشكل نسبة 18.4%، ثم صناعات توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بإيرادات بلغت 50.3 مليار درهم تشكل نسبة 7.1% تم صناعات صنع الفلزات القاعدية بإيرادات 33.8 مليار درهم وبنسبة 4.8% تليها صناعات أنشطة التعدين بإيرادات 18.3 مليار درهم وبنسبة 2.6%.

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعة في أبوظبي إلى 487.6 مليار درهم. وبلغ حجم تجارة القطاع 215.5 مليار درهم منها 63.6 مليار درهم صادرات و44.7 مليار درهم إعادة تصدير و107 مليارات درهم واردات.

وبلغ عدد العاملين في القطاع 248 ألفاً و202 عامل، منهم 27 ألفاً و739 مواطناً بنسبة 11.1% و220 ألفاً و463 عاملاً من غير المواطنين بنسبة 88.9% وتستحوذ 4 صناعات وهي صنع المنتجات والمعادن المشكلة، وصناعات استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، وصناعات صنع المنتجات الغذائية، وصناعات فحم الكوك والمنتجات الكيميائية على 47% من حجم العمالة، كما ارتفعت تعويضات العاملين بنهاية عام 2018 إلى 41.2 ملياراً.

وارتفع تكوين رأس المالي الثابت الإجمالي إلى 62 مليار درهم، وزاد استهلاك رأس المال الثابت الإجمالي إلى 29 مليار درهم.

ووفقاً للشكل القانوني، بلغ عدد المصانع ذات الملكية الفردية 6027 مصنعاً تشكل نسبة 82.5% يليها شكل المصانع ذات المسؤولية المحدودة بنحو 1113 مصنعاً تشكل نسبة 15% ثم المصانع الأجنبية 69 مصنعاً يليها 20 مصنعاً لشكل الشركة المساهمة العامة و12 مصنعاً للمساهمة الخاصة.

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