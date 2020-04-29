«أركان» تساهم بمواجهة «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة أركان لمواد البناء أمس إطلاق حملة موظفيها النوعية للمشاركة في برنامج «معاً نحن بخير» عبر مساهمة كافة موظفيها بأجر يوم واحد شهرياً بدءاً من أبريل بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 200 ألف درهم شهرياً لمصلحة برنامج هيئة المساهمات المجتمعية، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى دعم المجتمع في الحد من تأثير التحديات الصحية والاقتصادية الاستثنائية بسبب جائحة «كورونا» في الأفراد والأعمال.

وقال عبداللطيف الصفاقسي، الرئيس التنفيذي لشركة أركان: تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المسؤولية المشتركة التي يشعر بها كافة أفراد عائلة أركان تجاه مجتمع أبوظبي ودعماً للجهود الوطنية الحثيثة التي لن تدخر جهداً لتمكين كافة شرائح المجتمع من أجل مواجهة التحديات الراهنة.

وقدم فريق عمل شركة أركان مثالاً مشرفاً وملهماً لقطاع الأعمال لاستحداث طرق عملية ومبتكرة لتشجيع روح الفريق والمساهمة الجماعية من أجل العبور بسلام من فترة عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي التي يشهدها المجتمع العالمي.

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