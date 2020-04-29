إعادة جدولة معارض سوق السفر عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة ريد ترافيل إكزيبشنز، عن إعادة جدولة مواعيد ثلاثة من معارضها التجارية التي تنضوي تحت محفظة سوق السفر العالمي وهي: معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية ومعرض سوق السفر العربي وأسبوع السفر في أفريقيا. وأوضحت الشركة أن تغيير مواعيد هذه الأحداث الرئيسية يأتي نتيجةً لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في العالم.

وتم تأجيل معرض سوق السفر العربي الذي كان من المقرر أن يقام في الفترة ما بين 19 إلى 22 أبريل 2020 في مركز دبي التجاري العالمي ليقام في موعده الجديد من 16 إلى 19 مايو 2021 في المكان ذاته. وتم تأجيل معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية 2020 إلى الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2020 في مدينة ساو باولو البرازيلية. كما تم تأجيل أسبوع السفر في أفريقيا إلى 2021.

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