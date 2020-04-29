«أكسا الخليج» تحدّث شروط تأمين المسؤولية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة أكسا الخليج، إحدى أكبر شركات التأمين العالمية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان صحة ورفاهية حاملي وثائق تأمين أكسا في هذه الأوقات الاستثنائية.

واستجابةً للتغيرات التي طرأت مؤخراً على طرق العمل، راجعت الشركة عروض منتجاتها لتتماشى مع الأوضاع الراهنة، حيث تم تحديث شروط تأمين المسؤولية على سبيل المثال. وخلال فترة الحجر الصحي، ستقوم شركة أكسا بتقديم تغطية مجانية ضد مخاطر التوصيل للشركات، لا سيما تلك التي تواصل العمل وتقديم خدماتها المهمة للمجتمع خلال فترة الحجر.

كما تم توسيع عروض تأمين تعويضات العمال لتغطية العمل من المنزل بالنسبة للعاملين في مهن غير يدوية. وستوسع أكسا التغطية مجاناً لتشمل العمل من المنزل تحت بند تعويضات العمال، وذلك يشمل تأمين إصابات العمل للموظفين الإداريين. وسيتم تقديم هذه التغطية لجميع العملاء الحاليين والجدد، بغض النظر عن قناة التأمين الخاصة بهم. وستسري العروض حتى نهاية فترة الحجر الصحي.

وتشمل عروض أكسا أيضاً أعمال الشحن البحري للشركات، نظراً لدورها الحيوي في توصيل المنتجات الأساسية في هذه الأوقات الصعبة. كما ستقدم الشركة تخفيضات على أسعار تأمين الشحنات المستوردة للسلع المختارة (مثل الأدوية والمواد الغذائية) للعملاء الجدد والحاليين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز