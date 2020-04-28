استطلاع بريطاني: المتسوقون سينفقون أقل بعد كورونا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بحث جديد من رحم أزمة الحجر المفروض بسبب فيروس كورونا، يتجه هذه المرة إلى جيوب المتسوقين ويكشف أن ثلثهم على الأقل سيكون أكثر وعياً إزاء إنفاقه للمال عقب الحظر المنزلي.

وقامت مؤسسة "نايشن وايد بيلدينغ سوسيتي" المالية البريطانية بإجراء استطلاع يحلل إنفاق المستهلكين ليتبين لها أن 32% من المستطلعة آراؤهم سيولون عنايةً أكبر لنوع مشترياتهم في المستقبل.

وأكد الثلثين، حوالي 62 %، أن عادات الإنفاق لديهم قد تبدّلت منذ الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي في 23 مارس الماضي.

وأجاب ما نسبته 31% من الــ 2000 شخص الذين أجابوا على أسئلة الدراسة بأنهم سيقتطعون من حجم المشتريات غير الأساسية في حين سيعم ربع هؤلاء على التخفيف من هدر الطعام.

وسيقلّص أكثر من الخمس من نفقات الخروج. كما أشار 34% من المستطلعين إلى التبرع بالمال.

وفي الإطار يقول مارك نالدر، رئيس قسم الاستراتيجيا وخدمة المدفوعات في المؤسسة: "إنه لمن المثير للاهتمام مع دخولنا في الشهر الثاني من العزل أن نشهد كيف تمضي سلوكيات الإنفاق حيث يشير كثيرون إلى أنهم سيعون بشكل أكبر مواردهم المالية مستقبلاً".

ولاحظت الدراسة أيضاً ازدياد حجم المشتريات عبر الأونلاين التي ازدادت منذ الحجر لتلامس 38%.

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