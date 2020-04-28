صعود أسهم شركة «لايف نيشن إنترتينمنت» 10%

المصدر: (الرياض - رويترز)

كشف الصندوق السيادي للثروة في السعودية، أمس، عن حصة قدرها 5.7 % في «لايف نيشن إنترتينمنت»، وهو ما دفع أسهم الشركة للصعود بما يصل إلى 10 %. ووفقاً لبيانات «ريفينيتيف»، فإن امتلاك 12.34 مليون سهم يجعل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثالث أكبر مساهم في الشركة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف الصندوق، الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، عن حصة قدرها 8.2 % في «كارنيفال كوربط المشغلة للسفن السياحية» والتي تعاني من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وحذرت «لايف نيشن»، التي هبطت أسهمها 44 % منذ بداية العام، من ضربة لأنشطتها جراء تأجيل أو إلغاء عروض بسبب جائحة فيروس «كورونا». و«ليبرتي ميديا كورب» هي أكبر مساهم في «لايف نيشن» بحصة قدرها 25.05 %، تليها «فانجارد» ولها حصة 7.09 %، وفقاً لبيانات «ريفينيتيف».

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