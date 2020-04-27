بنك اليابان المركزي يتبنى المزيد من إجراءات تيسير السياسة النقدية

المصدر: د ب ا

قرر بنك اليابان المركزي اليوم الاثنين اتخاذ المزيد من إجراءات تيسير السياسة النقدية للمساهمة في تخفيف حدة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال البنك في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يوما واحدا واختتم اليوم إنه "وجد من المناسب تعزيز السياسة النقدية المرنة" من خلال زيادة مشتريات الأوراق المالية التجارية وسندات الشركات وزيادة قروض الشركات للتعامل مع الجائحة وشراء المزيد من السندات الحكومية.

وأضاف البنك أن "اقتصاد اليابان في موقف يزداد صعوبة بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد في الداخل والخارج".

وكان الاقتصاد الياباني قد تضرر بالفعل من تداعيات زيادة ضريبة الاستهلاك قبل انفجار أزمة كورونا.

وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكماشا بمعدل 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي، في أعقاب بدء تنفيذ قرار حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي زيادة ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% اعتبارا من أول أكتوبر الماضي، في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاك وتباطؤ نمو الأجور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز