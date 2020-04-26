«أرامكو» تبدأ تقليص إنتاج النفط قبل الموعد

المصدر: (الرياض - د ب أ)

بدأت شركة «أرامكو» السعودية تقليص إنتاج النفط، قبل خفض إنتاج «أوبك بلس» في الأول من مايو المقبل، طبقاً لما ذكره مسؤول صناعة سعودي. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن المسؤول قوله: إن الشركة بدأت تقليص الإنتاج من 12 مليون برميل يومياً لتحقيق المستوى المتفق عليه، وهو 8.5 ملايين برميل يومياً.

وكانت السعودية انضمت إلى الكويت والجزائر ونيجيريا، الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بدء خفض الإنتاج في وقت سابق. وكانت أوبك وحلفاؤها (23 دولة) وافقت هذا الشهر على خفض الإنتاج 10%، لتحقيق التوازن في سوق مضطرب.