تخفيف العزل يدعم «وول ستريت»

المصدر: عواصم – الوكالات

ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح، أمس، مع استعداد عدة ولايات لتخفيف قيود مفروضة لاحتواء تفشي «كورونا»، في ظل ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة عزز المكاسب. وارتفع مؤشر داو جونز 112.98 نقطة أو 0.48% إلى 23628.24 نقطة وارتفع ستاندرد آند بورز 14.84 نقطة أو 0.53% إلى 2812.64 نقطة، وربح مؤشر ناسداك 35.32 نقطة أو 0.42% إلى 8530.08 نقطة عند الفتح.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بفعل مخاوف بشأن ضرر اقتصادي حاد من «كورونا» بعد أن أثار تقرير شكوكاً بشأن إحراز تقدم في تطوير علاج (كوفيد 19) وتراجع مؤشر ستوكس 61.1% خلال التعاملات، فيما هوى مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3%، إذ أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انهارت في مارس وتراجعت القطاعات الأوروبية الرئيسية في التعاملات المبكرة.

وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض وأغلق نيكاي منخفضاً 0.86% إلى 19262 نقطة كما تراجعت الأسهم الصينية وأغلق «شنغهاي المركب» تداولات الأسبوع منخفضاً 1.06% إلى 2808.5 نقاط.