ارتفاع ارباح "سانوفي" إلى 1.68 مليار يورو

المصدر: باريس - د ب أ

سجلت شركة سانوفي الفرنسية للصناعات الدوائية ارتفاعاً في صافي الأرباح المنسوبة لحملة الأسهم خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.68 مليار يورو، بما يوازي 1.35 يورو للسهم، مقابل 1.14 مليار يورو، بما يوازي 0.91 يورو للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت العائدات على السهم بنسبة 15.6% إلى 1.63 يورو، وتعود نصف هذه العائدات تقريباً إلى تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).وبلغت مبيعات الشركة خلال الربع الأول 8.97 مليارات يورو، بزيادة 6.9%، حسب البيانات المسجلة. وكان لحركة أسعار العملة تأثير إيجابي على المبيعات بلغت 0.3%، ويرجع السبب بشكل أساسي إلى قوة الدولار والين الياباني، مع تراجع الريال البرازيلي والبيزو الأرجنتيني.