عائدات نستله تنخفض بنسبة 6.2%

المصدر: فيينا - د ب أ

شهدت نستله، شركة الأغذية السويسرية العملاقة، انخفاضاً في عائداتها بنسبة 6.2% لتصل إلى 20.8 مليار فرنك سويسري (21.4 مليار دولار) على أساس سنوي في الربع الأول، حيث تسبب فيروس كورونا المستجد في آثار سلبية على العملات وأدى إلى انخفاض المبيعات في الصين.

وقالت الشركة أمس، إن الوباء كان له رغم ذلك، تأثير إيجابي على العائدات من الأطباق الجاهزة وأغذية الحيوانات الأليفة والبن. وأفادت الشركة من مقرها السويسري بأن مبيعات الحلويات والآيس كريم تراجعت «مما يعكس انخفاض تبادل الهدايا والشراء بدون تخطيط مسبق». ويُنظر إلى الفرنك السويسري باعتباره عملة آمنة في أوقات الأزمات وقد تعزز لدى انتشار الوباء وقلل هذا من قيمة أرباح نستله الأجنبية.