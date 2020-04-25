تدهور مبيعات التجزئة في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا بأسرع وتيرة لها على الاطلاق في مارس الماضي في ظل إغلاق الكثير من المتاجر التزاماً بالضوابط الرسمية لمكافحة «كورونا».

وذكرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن حجم مبيعات التجزئة بما في ذلك وقود السيارات انخفضت في مارس 5.1% في أعقاب تراجع 0.3% في فبراير.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 4.9% وهذه أكبر نسبة انخفاض في مبيعات التجزئة يتم تسجيلها على الإطلاق في بريطانيا.

وكانت متاجر الأغذية وعمليات البيع بالتجزئة خارج المتاجر هي القطاعات الوحيدة التي حققت نموا ضعيفا في مارس، حيث سجلت مبيعات متاجر المأكولات ارتفاعا 10.4%.