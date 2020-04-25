إقبال على السندات عالية المخاطر

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت مذكرة لبنك أوف أمريكا بشأن تدفقات الصناديق أمس أن المستثمرين عززوا مراكزهم في صناديق السندات مرتفعة المخاطر إذ إن الإجماع الجديد في الأسواق هو «أن تشتري ما يشتريه مجلس الاحتياطي الأمريكي.

وفي الأسبوع الذي لم يشهد عزوفا عن المخاطرة راكم المستثمرون نقدا بقيمة 126.4 مليار دولار ليتخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة واستقطبت صناديق السندات عالية المخاطر 4.3 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي الأربعاء في الوقت الذي تلقت فيه المعنويات الدعم من تعهد المركزي الأمريكي بشراء ديون مصنفة عند مستوى عالي المخاطر. وشهدت أسواق الأسهم نزوح تدفقات بنحو 7.3 مليارات دولار في أسبوع حتى الأربعاء.