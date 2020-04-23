أسعار النفط ترتفع 10% في آسيا

المصدر: سنغافورة (أ ف ب)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها صباح الخميس مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، وهو ما طغى على انعكاسات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يتسبب بإضعاف الطلب ويغرق المنشآت بالمخزونات.

وحوالى الساعة 06,25 ت غ، كسب برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي المرجعي تسليم يونيو 1.6 دولار، أي 11.61% وبلغ سعره 15.38 دولاراً للبرميل، في المبادلات الالكترونية.

كما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم يونيو أيضا 2.10 دولار أي 10.31% ليبلغ 22.47 دولاراً للبرميل في المبادلات الأولى في آسيا.

وانهارت أسعار الذهب الأسود في الأسابيع الأخيرة مع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19. وتراجع الطلب العالمي بينما أتخمت منشآت التخزين بالنفط.

وشهدت الأسواق تقلبات حادة في الأيام الأخيرة مع الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأميركي الذي أرغم الوسطاء على أن يدفعوا للمشترين لإقناعهم بالحصول على سلعة لا أحد يريدها للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وأدى انخفاض الطلب إلى إتخام منشآت التخزين.

وفسرت مجموعة "فيليب فيتشرز" الارتفاع الحالي الذي بدأ الأربعاء "بمخاطر معززة في الشرق الأوسط".

وكان سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو ارتفع بنسبة 19% ألأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد "بتدمير" أي سفينة إيرانية تقترب بشكل خطير من سفن أميركية في الخليج، المنطقة الأساسية لنقل النفط.

تقول واشنطن إن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت بشكل كبير وبسرعة كبيرة" من سفن أميركية تقوم بدوريات في الخليج.

من جهتها، أعلنت إيران الأربعاء إطلاق أول قمر اصطناعي عسكري، ما أثار غضب الولايات المتحدة التي اتهمت طهران بتطوير برامج إطلاق "صواريخ" مموهة.