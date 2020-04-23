الحكومة الإيطالية تتوقع بلوغ نسبة عجر الموازنة 10.4% خلال 2020

المصدر: روما (د ب ا)

تتوقع الحكومة الإيطالية أن تبلغ نسبة عجز الموازنة هذا العام 10.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في ظل انكماش الاقتصاد في ظل تداعيات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مسؤولين أنه من المقرر أن تطلب الحكومة موافقة البرلمان على زيادة نسبة عجز الموازنة بواقع 55 مليار يورو (59.4 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز جديدة.

وقالت "بلومبرج"، إنه من المقرر أن يلتقى مجلس الوزراء اليوم للتصديق على خطة اقتصادية ومالية لدعم الاقتصاد.

وتشمل الخطة توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4.7% العام المقبل، وتخصيص 13 مليار يورو لمساعدة الشركات و12 مليار يورو لتوفير سيولة نقدية للشركات.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد تعهد أمس الأول الثلاثاء بإقرار حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 50 مليار يورو على الأقل، بعد إقرار حزمة بقيمة 25 مليار يورو الشهر الماضي.