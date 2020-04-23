السعودية تفوز بعضوية لجنتين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

المصدر: وام

فازت المملكة العربية السعودية بعضوية لجنتين من لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وذلك في الانتخابات التي جرت عن بُعد أمس في المقر الرئيس للأمم المتحدة بنيويورك.

واستطاعت المملكة بحسب بيان اليوم الحصول على مقعد في لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية (CSTD) للفترة من عام 2021 - 2024، وفي لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (CCPC) للفترة من عام 2021 - 2023.

ويأتي فوز المملكة بعضوية اللجنتين بتأييد جميع أعضاء الأمم المتحدة تأكيداً على المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، واستمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة على الصعيد العالمي في مختلف المجالات.