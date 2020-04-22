طيران موريشيوس تعلن إفلاسها

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أصبحت طيران موريشيوس ثاني شركة طيران تدخل طواعية تحت إجراءات الحراسة القضائية بموجب قانون الإفلاس، بعد أن كانت شركة فيرجين أستراليا وضعت نفسها طواعية تحت الحراسة القضائية بموجب قانون الإفلاس بسبب الأزمة الحالية.

ويبدو أن شركات الطيران الأخرى قد تعاني أيضا من مصائر مماثلة قبل انتهاء الأزمة كما أفاد موقع simplyflying أمس.

ووفقاً للرسالة الصادرة عن مجلس إدارة طيران موريشيوس، تم وضع شركة الطيران الافريقية تحت الحراسة القضائية الطوعية بموجب قانون الإفلاس.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية شركة الطيران في ظل الوضع الحالي.

ووفقاً للرسالة، تم تعيين ستار حاجي عبدالله وهيئة الضبط المالي FCA ومجلس مالي من غرانت ثورتون كحراس قضائيين للشركة.