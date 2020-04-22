رأس الخيمة تعيد افتتاح مطاعم المراكز التجارية لتقديم خدمات التوصيل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، اليوم، تعميماً بإعادة فتح المطاعم داخل المراكز التجارية لتقديم خدمات التوصيل للمركبات والمنازل حصرياً خلال تلك المرحلة الراهنة في ظل المعايير والتدابير الاحترازية التي أصدرتها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أقرت الدائرة بالسماح لشركات الاتصالات بفتح فروعها داخل المراكز التجارية في رأس الخيمة.

وأكدت الدائرة، أن القرارات الجديدة بإعادة تشغيل المطاعم داخل المراكز التجارية بالإمارة يستهدف توفير احتياجات سكان الإمارة، ضمن مجموعة من الاشتراطات والإجراءات الصارمة والخاصة بالصحة العامة وسلامة المنتجات الأغذية، وعلى الجميع الإلتزام بتنفيذ هذه المعايير والتدابير الاحترازية التي أصدرتها الدائرة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

وتأتي القرارات الجديدة تماشياً مع الحملات التفتيشية التي تقوم بها الدائرة على منافذ بيع المواد الغذائية وخاصة خلال الفترة المسائية، لتوقيع العقوبات على المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا‬ والتي تصل إلى إغلاق المنشأة.