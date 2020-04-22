المصدر: بكين (د ب أ)

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء أن حركة النقل الجوي في الصين تواصل التعافي في ظل تلاشى حدة تفشي فيروس كورونا في البلاد ورفع قيود النقل في بعض المدن.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) عن مصلحة الطيران المدني الصينية فإن الحركة الجوية شهدت تعافيا في نيسان/أبريل. وحتى يوم أمس، ارتفعت أعداد الركاب إلى 4ر494 ألفا يوميا بزيادة 7.9% عن مارس، ولكنها نحو ثلث نفس الفترة من العام الماضي.

وتشهد حركة النقل الجوي في الصين انتعاشا مطردا منذ أواخر فبراير.

وبلغت أعداد الركاب الجويين 3ر458 ألف يوميا في مارس، بزيادة بـ69.8% مقارنة مع شهر فبراير.

وكانت الصين صنفت قبل أيام مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، كمنطقة منخفضة المخاطر للإصابة بالفيروس.

ورفعت الصين قبل أكثر من أسبوعين آخر القيود عن مدينة "ووهان"، وذلك بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها لإغلاق صارم.

وتخضع تطورات ما بعد حدة أزمة كورونا في الصين لمتابعة حثيثة حول العالم باعتبارها قد تكون مؤشرات لمجريات الأمور بعد تلاشي حدة الأزمة عالميا.