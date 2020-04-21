الكرملين: من الممكن إقامة اتصالات بين الشركاء في "أوبك+" عند الضرورة

المصدر: رويترز

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن من الممكن إجراء اتصالات بين كبار المنتجين في العالم لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج إذا اقتضت الضرورة بعدما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جراء الإنتاج الزائد والانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.

ونزلت التعاملات الآجلة علي الخام الأمريكي لتصبح سلبية مع خسارته حوالي 40 دولارا في الجلسة السابقة وهي المرة الأولي التي يهوي دون الصفر مع تنامي المخاوف من نفاد طاقة تخزين لتخمة المعروض الناجمة عن إجراءات عزل بسبب الجائحة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر يومي عبر الهاتف مع الصحفيين "جميع الآليات موجودة لمتابعة مواقفنا مع الشركاء في هذا الاتفاق (بين منتجي أوبك+). مضيفا أنه يمكن تنظيم اتصالات إذا اقتضت الحاجة.

وربط المتحدث انهيار العقود الآجلة بتعاملات "للمضاربة" مضيفا أن الحكومة الروسية لديها كل الاحتياطيات التي تحتاجها لتعويض انخفاض أسعار النفط وهو السلعة الرئيسية التي تصدرها روسيا.