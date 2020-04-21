عدوى انهيار النفط الأميركي تصيب خام برنت

المصدر: البيان الإلكتروني

أصابت عدوي الانهيار الحاد لأسعار العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي - غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو التي جاءت في النطاق السالب للمرة الأولي في التاريخ مع امتلاء مستودعات التخزين على نحو مسبوق، إلى أسعار خام برنت اليوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي (تسليم يونيو) بنحو 23.7% إلى 19.51 دولار للبرميل في تمام 9:10 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنحو 20.8% إلى 16.19 دولار للبرميل.

فيما صعد خام "نايمكس" تسليم مايو بنحو 95.1% أو بنحو 35.77 دولار عند -1.68 دولار، ومن المقرر انتهاء التداول على هذا العقد بنهاية اليوم.

وفي سابقة تاريخية ومنذ أن بدأت بورصة نيويورك تداول العقود الآجلة في العام 1983، اضطر بائعي العقود الآجلة للنفط الأميركي أمس للدفع إلى للمشترين لأخذ تلك العقود، بعد ما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو 55.90 دولار، أو 306 في المئة، إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل.