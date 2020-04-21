تراجع الأسهم الأسيوية في ظل انهيار أسعار النفط

المصدر: طوكيو (د ب أ)

سجلت الأسهم الآسيوية تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على خلفية التراجع الحاد للعقود الآجلة للنفط الأمريكي، والأنباء عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج إيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحسنت فيه أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأمريكي بعد تراجعه أمس إلى سالب 37 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 388.34 نقطة، بما يعادل 1.97% ليصل عند الإغلاق إلى 78ر19280 نقطة، وكان المؤشر تراجع بنسبة 2.42% في وقت سابق من تعاملات اليوم.

وتراجع مؤشر "إس أند بي/أيه.إس.إكس200" للأسهم الأسترالية بنسبة 2.46%، ومؤشر "أول اورديناريز" الأوسع نطاقا بنسبة 2.51%.

وتراجع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 83ر1 في المئة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 1.1%.

وتراجع مؤشر كوسبي لبورصة سول للأوراق المالية في كوريا الجنوبية بنسبة 1.37% على خلفية الأنباء عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية في أعقاب خضوعه لعملية جراحية.