"المركزي الياباني" يحذر من تعرض مزيد من الشركات لأزمات بسبب كورونا

المصدر: طوكيو (د ب أ)

حذر البنك المركزي الياباني من احتمال اتساع نطاق شروط التمويل القاسية ليشمل المزيد من القطاعات والشركات الكبرى إذا استمر التدهور الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك المركزي في "تقرير حالة النظام المالي" الصادر اليوم الثلاثاء إن صعوبة الحصول على قروض مازالت حتى الآن قاصرة على شركات الخدمات الصغيرة التي تواجه مشكلات في الاقتراض، ولكن المشكلات قد تصل إلى الشركات الأكبر وإلى قطاع الصناعات التحويلية.

وأضاف البنك أنه، حتى الآن، لا تزال ظروف الإصدار في سوق سندات الشركات والأوراق المالية التجارية جيدة بشكل عام منذ مارس الماضي، لكن تحذير البنك يعني أنه قد يتخذ خطوات جديدة لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل إذا لزم الأمر.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن مشتريات المركزي الياباني من سندات الشركات قد زادت الشهر الماضي، كما مدد البنك تسهيلاته الائتمانية.

ويتوقع المحللون إعلان المزيد من الخطوات من جانب البنك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية به الأسبوع المقبل.

وكان محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، قال الأسبوع الماضي إنه يعتزم تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر حال الضرورة.

