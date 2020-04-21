مصر تبني 7 مخازن عملاقة للسلع الغذائية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية؛ بما في ذلك القمح في سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه .

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن هذه المخازن تعزز مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح لتغطية ثمانية إلى تسعة أشهر، مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي أربعة إلى ستة أشهر.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المخزون الاستراتيجي، وفقا للصحف المصرية.

ووأشار الوزير المصري إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير جميع السلع للمواطنين بشكل مستمر".

وأشارت الوزارة إلى أن إنشاء مثل هذه المخازن سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر في الوقت الذي يكفي فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والحبوب احتياجات المواطنين لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

وكشفت الوزارة أنه "جار توقيع مذكره تفاهم مع شركة أجيليتي، والتي تعد سادس أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وإنشاء مثل هذه المخازن العملاقة".