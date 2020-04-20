صندوق النقد: النظام المالي السعودي مهيأ لتقليل تأثير صدمة كورونا

المصدر: الرياض (د ب أ)

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن النظام المالي السعودي مهيأ لتقليل صدمة التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وقال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الاثنين :"من المؤكد أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بوباء الفيروس التاجي، وأن الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس سوف تقلل من النشاط الاقتصادي".

وأضاف كالين :"كما هو واضح، فإننا نرى التأثيرات الناجمة عن تفشي الفيروس في كل دول العالم، بلا استثناء، ونلاحظ ما تم اتخاذه من تدابير واحترازات مهمة حول العالم، كما هو الحال في المملكة"، لكنه شدد على أن النظام المالي في المملكة مهيأ بشكل جيد، حيث إن البنوك السعودية ذات ملاءة مالية، وتمتلك رؤوس أموال ضخمة، وبالتالي فهي في وضع جيد لاستيعاب آثار التباطؤ في الاقتصاد، التي تفرزها الآثار السالبة لتفشي الجائحة.

وعن تقييمه لمستوى التعاون بين صندوق النقد الدولي والسعودية، قال كالين: "كان التعاون بين المملكة وصندوق النقد تاريخياً قوياً، ومع تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين، أتاح ذلك فرصة لمواصلة هذا التعاون وتعميقه، خاصة أن المملكة شرعت في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، واستمرت خلال رئاستها".

وعن توقعاته لحجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا في المستقبل المنظور، قال كالين إن "صندوق النقد الدولي نشر أخيراً أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية.. ونتوقع فيها أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام".