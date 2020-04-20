توقعات بوصول عجز ميزانية روسيا إلى 76 مليار دولار خلال 2020

المصدر: موسكو (د ب أ)

أظهرت مسودة النسخة المعدلة لموازنة روسيا للعام الحالي، أن عجز الموازنة قد يصل إلى 5.6 تريليون روبل (حوالي 76 مليار دولار) في حين كان من المستهدف لمشروع الموازنة الأصلي تسجيل فائض بقيمة 900 مليار روبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن صحيفة إزفيستيا الروسية إلى أن مشروع الموازنة الجديدة افترض أن يكون متوسط سعر النفط خلال العام الحالي 20 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، يمكن ان يقل العجز عن التقديرات، بفضل حصيلة صفقة بيع حصة الدولة في مصرف "سبيربنك" وإضافتها إلى الميزانية العامة للدولة.

وتعتزم الحكومة الروسية الحصول على تريليوني روبل من صندوق "ويل بينج فاند" وتريليون روبل من مصادر أخرى لتمويل العجز في الميزانية، وتمويل الجزء الباقي من أسواق المال.