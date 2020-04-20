تراجع صادرات اليابان للشهر السادس عشر وسط جائحة كورونا

المصدر: طوكيو (د ب أ)

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، إن الصادرات اليابانية انخفضت بنسبة 11.7% عن العام السابق إلى 36.6 تريليون ين (58.9 مليار دولار) في مارس، في تراجع للشهر السادس عشر على التوالي، في الوقت الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا في الاضرار بالاقتصاد العالمي.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 16.5% لتبلغ 1.18 تريليون ين، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.3% لتبلغ 745.3 مليار ين.

وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، تراجعت بنسبة 8.7% على أساس سنوي لتبلغ 1.2 تريليون ين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4.5% إلى 1.4 تريليون ين.

وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 5% إلى 6.35 تريليون ين بعد زيادة ضريبة الاستهلاك في أول أكتوبر، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.9 مليار ين.

ومع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء اليابان، قامت بعض الشركات المصنعة الرئيسية مثل تويوتا موتور بتعليق الإنتاج.