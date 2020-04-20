الهند تحظر رحلات الطيران لأجل غير مسمى لاحتواء كورونا

المصدر: نيودلهي (د ب أ)

أمرت السلطات الهندية شركات الطيران العاملة في البلاد بالتوقف عن بيع أي تذاكر طيران حتى إشعار آخر، وهو ما يحرم الشركات من مصدر دخل نقدي مهم في الوقت الذي اتخذت فيه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خطوات أشد صرامة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند في إخطار عبر موقع التواصل الاجتماع تويتر اليوم الاثنين إنه مع استمرار الإغلاق الوطني في الهند حتى 3 مايو المقبل، لم يتم اتخاذ قرار بشأن السماح برحلات الطيران بعد رفع القيود المفروضة على الحركة في البلاد، مضيفة إنه يجب ألا تبيع شركات الطيران حاليا تذاكر لرحلات بعد انتهاء فترة الإغلاق نظرا لأنه لم يتحدد أي موعد للسماح باستئناف حركة الطيران.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا القرار يمثل ضربة قوية جديدة لشركات الطيران التي تعاني من نقص حاد في التدفقات النقدية منذ بداية أزمة جائحة كورونا. وكانت الشركات تستخدم حصيلة بيع تذاكر رحلات ما بعد انتهاء الإغلاق الوطني في تغطية نفقاتها اليومية.

ويعني قرار الإدارة العامة للطيران المدني في الهند والذي يشمل الشركات المحلية والأجنبية أنه على هذه الشركات التفكير في إجراءات جديدة لخفض النفقات والتي شملت بالفعل منح بعض العاملين إجازات بدون أجر وخفض الأجور.

يذكر أن الهند كانت قد أعلنت في البداية إغلاقا وطنيا لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما تنتهي يوم 14 أبريل الحالي، ثم تم تمديد الإغلاق حتى 3 مايو المقبل.