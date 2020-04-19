مصر تبحث إنشاء مخازن عملاقة للسلع الأساسية

المصدر: (القاهرة – رويترز)

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إن مصر تبحث إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية بما في ذلك القمح في سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار).

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وزير التموين علي المصيلحي قال إن هذه المخازن يمكن أن تعزز مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح لتغطية ثمانية إلى تسعة أشهر مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي 4 إلى 6 أشهر.

وأضاف إن الوزارة تعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة المخزون الاستراتيجي. ودعا السيسي إلى زيادة المخزونات في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الأمر الذي دفع المصيلحي إلى الإعلان عن استيراد القمح في وقت الحصاد المحلي وهي خطوة غير معتادة.