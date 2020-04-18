خطط أمريكية لإعادة فتح الاقتصاد تضغط على الذهب

المصدر: لندن – رويترز

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% أمس، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبي لعلاج مرض كوفيد - 19.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9% في وقت سابق من الجلسة. لكن المعدن الأصفر مرتفع نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي بسبب تنامي المخاوف بشان أسوأ ركود في عقود. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1718.80 دولاراً.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب إنه بينما يوجد عدم تطابق زمني بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، فإن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تعاف ربما يأتي بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع، وهو ما يضغط بدوره على الذهب. واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات، أول من أمس، تهدف لتنشيط الاقتصاد الأمريكي من الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا. وتراجعت أسعار الذهب في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض كوفيد-19.

بيانات الصينوأصيب المستثمرون بالصدمة أيضًا بفعل بيانات من ال.صين أظهرت انكماش اقتصاد البلاد للمرة الأولى منذ عام 1992 على الأقل في الربع الأول بسبب تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أن الإنتاج الصناعي تراجع بأقل من المتوقع ليهبط 1.1% في مارس مقارنة مع مستواه قبل عام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 2.1% إلى 2199.18 دولاراً للأوقية، بينما تراجعت الفضة 2.6% إلى 15.21 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 0.9% إلى 776.21 دولاراً.