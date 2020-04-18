آمال إنتاج عقار للفيروس تنهي صعود الدولار

المصدر: سنغافورة – رويترز

تراجع الدولار، أمس، إذ أدت تقارير إخبارية بشأن مؤشرات نجاح في التوصل لعقار تجريبي لعلاج مرض «كوفيد - 19»، الناجم عن فيروس «كورونا» المستجد وإقبال على المخاطرة.

وقاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي المكاسب، إذ ارتفعا نحو 1% قبل أن يقلصا مكاسبهما قليلاً، بينما صعد الجنيه الاسترليني واليورو أيضاً ليعوضا بعض الخسائر التي تكبداها في اليومين السابقين.

وأزاحت تلك التحركات الدولار، الذي يقتفي بشكل وثيق أثر الإقبال على المخاطرة خلال أزمة كورونا، من أعلى مستوى في أسبوع. وتتجه العملة الأمريكية صوب أكثر الأسابيع استقراراً في نحو شهرين. واستقر الدولار خلال التعاملات عند 1.0874 دولار لليورو و1.2500 دولار للاسترليني وارتفع إلى 107.70 ينات.

ومقابل سلة من العملات تراجع الدولار 0.1% لكنه يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.3 % وهو أقل تحرك أسبوعي منذ فبراير.