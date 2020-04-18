انكماش تاريخي لاقتصاد الصين

المصدر: بكين – رويترز

انكمش الاقتصاد الصيني 6.8 % في الفترة من يناير حتى مارس، ليسجل أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس.

وجاء الانكماش التاريخي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسببت جهود احتواء فيروس كورونا، الذي ظهر أول مرة في الصين أواخر العام الماضي، في إغلاق المصانع ووسائل النقل والمتاجر.

والانكماش أكبر من توقعات المحللين في مسح أجرته وكالة رويترز بتراجع 6.5 %، كما يأتي بعد نمو 6% في الربع الأخير من 2019.

ومقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.8 % في الشهور الثلاثة الأولى من العام، وفق ما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات، مقارنة مع توقعات بانكماش قدره 9.9 % ونمو بنسبة 1.5 % في الربع السابق.