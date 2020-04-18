10 مليارات دولار تدفقات على السندات عالية المخاطر

المصدر: لندن – رويترز

قال بنك أوف أمريكا أمس إن السندات المصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر شهدت تدفقات قياسية قدرها 10.5 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي الأربعاء بعد تحرك مثل تغييرًا جذريًا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتوسعة برنامج مشترياته من سندات الشركات ليشمل بعض الديون العالية المخاطر وفقًا لتصنيفها.

والسندات العالية المخاطر كانت إحدى الضحايا الرئيسيين لتراجع الأسواق عقب تفشي فيروس كورونا، لكن المستثمرين تدافعوا في الآونة الأخيرة لشرائها بعد تعهد المركزي الأمريكي.

وصعدت الأصول المرتفعة المخاطر في العالم في الأسابيع القليلة الفائتة إذ أعلنت الحكومات والبنوك المركزية عن إجراءات تحفيز غير مسبوقة للتصدي للضربة الاقتصادية الناجمة عن إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.