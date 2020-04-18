9 مليارات دولار لدعم شركات الدنمارك

المصدر: كوبنهاغن - د ب أ

قدمت 4 من أكبر البنوك في الدنمارك 62 مليار كرونة (9 مليارات دولار)، في صورة قروض أزمة لدعم عملائها من الشركات في مواجهة تداعيات «كورونا».

ونقلت «بلومبيرغ» أمس، عن «فاينانس دنمارك» وهي جماعة الضغط المالية الرئيسية في البلاد، قولها إن البنوك قدمت دعماً لـ4700 شركة بينها 4200 شركة صغيرة ومتوسطة.

وبشكل إجمالي، تلقت 98% من الشركات التي قدمت طلبات، ما سعت إليه من قروض.

وقال اولريك نودجارد، رئيس «فاينانس دنمارك» إن هذه الأرقام «تظهر بوضوح، بغض النظر عن حجم الشركات، أن البنوك تعمل جاهدة لإيجاد حلول بالمليارات لدعم الشركات السليمة التي تضررت بسبب أزمة فيروس «كورونا»، والتي تحتاج إلى السيولة، على سبيل المثال، لسداد التزاماتها أو دفع رواتب الموظفين».