5 % تراجع مبيعات «بورشه» في الربع الأول

المصدر: شتوتغارت (ألمانيا) - د ب أ

عقب انطلاقة جيدة إلى العام الجديد، عرقلت جائحة «كورونا» نشاط مبيعات «بورشه» الألمانية للسيارات الرياضية على نحو ملحوظ في مارس الماضي، إلا أن نسبة التراجع في أرقام المبيعات في الربع الأول من هذا العام لم تكن قوية كما كان متوقعاً.وأعلنت الشركة أمس، في شتوتغارت أنها باعت في الربع الأول من هذا العام نحو 53 ألف سيارة على مستوى العالم، بتراجع 5% مقارنة بالربع الأول لعام 2019. وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، أوليفر بلومه، يتوقع تراجعاً 10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.