نهاية الطاقة المتولدة من الفحم في النمسا

المصدر: فيينا - د ب أ

أكملت النمسا عملية خروجها من مجال الطاقة المتولدة من الفحم اليوم، عندما أوقفت تشغيل آخر محطة للطاقة تعمل بالفحم.

وأوضحت شركة فيربوند للطاقة أن محطة ميلاخ، التي تم بناؤها في الثمانينيات، ورَّدت 80% من التدفئة لمدينة جراتس القريبة، ثاني كبرى المدن النمساوية.

وبدأت النمسا التخلص من محطاتها للطاقة التي تعمل بالفحم خلال السنوات الـ15 الماضية.

وأشادت وزيرة حماية المناخ، ليونور جيفيسلر، بالإغلاق، باعتباره خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الوطني بإنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030.

وقالت إن "هذا يجعلنا مستقلين اقتصادياً"، مضيفةً: "ننفق حالياً 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) على الفحم والنفط والغاز المستورد (سنوياً)".

وتشكِّل الطاقة المتجددة نحو ثلاثة أرباع الإمدادات المحلية للنمسا، ومعظمها من الطاقة الكهرومائية، وفقاً لاتحاد صناعة الطاقة بالبلاد.