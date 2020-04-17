توقعات بزيادة الطلب على قروض الشركات في بريطانيا

المصدر: (لندن - د ب أ)

أظهر مسح نشره بنك إنجلترا المركزي، أمس، أن البنوك البريطانية تتوقع زيادة ووفرة في قروض الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وكان طلب الشركات الصغيرة في بريطانيا على قروض الشركات خلال الربع الأول، قد تراجع في طلب الشركات المتوسطة على القروض بنسبة بسيطة، في حين لم يسجل طلب الشركات الكبيرة على القروض خلال الربع الأول من العام أي تغيير.

وذكر البنك أن تصاعد تأثير تفشي جائحة فيروس «كورونا» خلال فترة جمع بيانات المسح، سينعكس على التغييرات المتوقعة للربع الثاني أكثر من التغييرات الفعلية خلال الربع الأول من العام. وذكرت مؤسسات مالية أن توافر القروض للشركات خلال الربع الأول لم يشهد تغييراً، في حين تتوقع هذه المؤسسات زيادة توافر القروض خلال الربع الثاني.

كما توقعت بنوك بريطانية ارتفاع معدل إفلاس الشركات من مختلف الأحجام خلال الربع الجاري.