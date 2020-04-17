«أوبك» تخفّض توقّعات طلب النفط مجدداً

المصدر: لندن - رويترز

خفضت أوبك، أمس، مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام، بسبب «الصدمة التاريخية» الناجمة عن تفشي «كورونا»، وقالت إنه قد لا يكون الخفض الأخير.وتوقعت المنظمة في أحدث تقرير شهري انكماش الطلب 6.9 ملايين برميل يومياً بما يوازي 6.9 % في 2020. وفي الشهر الماضي توقعت زيادة طفيفة في الطلب بـ60 ألف برميل يومياً. وأضافت أوبك «تمر سوق النفط حالياً بصدمة تاريخية مفاجئة وقاسية وعالمية». وبشأن توقعاتها للطلب، قالت أوبك «ما زالت المخاطر على طلب النفط كبيرة» .