20 مليون طلب إعانة بطالة في أمريكا خلال شهر

المصدر: واشنطن - رويترز

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة 5.2 ملايين أخرى الأسبوع الماضي، ما يرفع إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال الشهر الأخير إلى أكثر من حاجز العشرين مليونًا المفاجئ، مما سيبرز التراجع الاقتصادي العميق الناجم عن تفشي فيروس كورونا . وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بلغت 5.245 ملايين بانخفاض بسيط عن الرقم المعدل طفيفاً البالغ 6.615 ملايين في الأسبوع السابق.

وبحسب مسح أجرته رويترز لاقتصاديين، كان من المتوقع أن ينزل عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 5.105 ملايين طلب في الأسبوع المنتهي 11 الجاري، وبلغت تقديرات في المسح مستويات مرتفعة وصلت إلى 8 ملايين. وجاء التقرير في أعقاب بيانات ضعيفة أول من أمس أظهرت انخفاضًا تاريخيًا في مبيعات التجزئة في مارس وأكبر هبوط في إنتاج المصانع منذ 1946.