اقتصاد آسيا مُقبل على نمو صفري

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

أعرب صندوق النقد الدولي، عن اعتقاده بأن الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو، ستراوح مكانها بسبب وباء «كورونا»، وذلك على نحو أسوأ مما كان خلال الأزمة المالية العالمية (2008 - 2009)، والانهيار الآسيوي (1997 - 1998).

وقال تشانج يونج ري مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد، إن المنطقة ستشهد نمواً صفرياً لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي، متوقعاً أن التأثير الاقتصادي للوباء، سيكون حاداً في جميع المجالات وغير مسبوق. وأضاف خلال مؤتمر صحافي، تم بثه مباشرة من واشنطن، أن آسيا تواجه أزمة لا مثيل لها بسبب الوباء، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 136 ألف شخص حول العالم، ودفع الحكومات إلى فرض قرارات إغلاق أدت إلى إعاقة حركة التجارة.

وأشار إلى أن إجراءات احتواء تفشي الفيروس، تؤثر كثيراً في الاقتصادات. وأوضح أنه على الرغم من أن آسيا ستحقق نتائج أفضل من المناطق الأخرى، إلا أنها ستتضرر بشدة، حيث يعود ذلك جزئياً إلى تدهور الطلب الخارجي في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث من المتوقع حدوث ركود حاد.

وحذر تقرير صادر عن أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا من أن الدول الأعضاء ستتعرض لأضرار كبيرة بسبب التباطؤ في الصين.