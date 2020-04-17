3 مصارف ترسم صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي

المصدر: نيويورك - أ ف ب

رسمت مصارف «بنك أوف أمريكا» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي المتضرر جراء تفشي وباء (كوفيد - 19)، وخصصت مليارات الدولارات لتغطية مبالغ كبيرة لقروض لأفراد وشركات تتوقع تعثرها.

وبعثت المصارف الثلاثة رسالة مماثلة لتلك التي وزعها سابقاً مصرفا «جاي بي مورغان تشايس» و«ويلز فارغو» للتذكير بأن الأسوأ آت. وأعلن ديفيد سولومون رئيس مجلس إدارة «غولدمان ساكس» لعملاء المصرف خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين ماليين أنه يأمل بأن يتحسن الوضع، لكن يجب الاستعداد للأسوأ.

وبعد 12 عاماً على الأزمة المالية أكدت المصارف أن لديها سيولة كافية للصمود أمام الأزمة الصحية الحالية. وخصص «بنك أوف أمريكا» 4.8 مليارات دولار، أعلى مبلغ منذ، 2010 ما يسهم في تراجع أرباحها الصافية 48.4 % إلى 3.5 مليارات في الفصل الأول من السنة، ويشمل المبلغ 1.1 مليار دولار لقروض الشركات غير المسددة.

وتراجعت أرباح «سيتي غروب» 46.6% إلى 2.5 مليار دولار بعد اعتماد بقيمة سبعة مليارات دولار لتغطية حالات التخلف عن السداد المستقبلية للعملاء. وأعلن مديره العام مايكل كوربات: نتائجنا خلال الفصل الأول تأثرت كثيراً جراء فيروس «كورونا» المستجد.

ويضع «سيتي غروب» سيناريوهات داخلية مختلفة لتدهور الاقتصاد مع معدل بطالة مفترض يصل إلى 15 % وانكماش لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 40%. وينوي المصرف خفض نفقات التسويق لمواجهة الأزمة بعد تراجع استخدام العملاء لبطاقات الائتمان 30%.

والدليل على فداحة الأضرار اضطرار «غولدمان ساكس» لتخصيص 937 مليون دولار، أي أكثر بأربع مرات من المبلغ الذي اعتبره ضرورياً قبل عام تحسبا لتخلف بعض العملاء عن السداد.

وبدأ حجم الكارثة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة يظهر مع تعاقب المؤشرات المقلقة التي تفيد تراجع النشاط وتدني عائدات الشركات في أكبر قوة اقتصادية في العالم. وتعثر الاستهلاك الذي يشكل محرك النمو الأميركي منذ مارس، مع بدء انتشار الوباء في الولايات المتحدة ودعوة السكان تدريجياً إلى لزوم منازلهم سعياً لاحتوائه.

وأعلنت وزارة التجارة تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 8.7% عن فبراير. وهبطت مبيعات محلات الملابس واللوازم إلى النصف، في وقت بات قسم كبير من الناس يعملون في منازلهم وأغلق العديد من المتاجر. كما طالت الأزمة المطاعم التي اضطر العديد منها إلى إغلاق أبوابه في شهر مارس.