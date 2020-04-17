«إياتا» وغرفة الشحن الدولية يطالبان بتسهيل تحرّكات الأطقم البحرية

المصدر: جنيف - البيان

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» وغرفة الشحن الدولية بالتدخل العاجل للحكومات لتسهيل الإجراءات الاحترازية الخاصة بأطقم الطيران والبحارة الناجمة عن أزمة فيروس «كورونا»، والتي تسببت بتمديد أطقم البحرية لخدمتهم على السفينة على الرغم من الأشهر التي يقضونها خلال الرحلات الطويلة قبل عودتهم إلى منازلهم.

ويعد الشحن عاملاً أساسياً في إصلاح سلاسل التوريد العالمية، وأن الأوضاع الراهنة غير المستقرة تؤثر على صحة وسلامة الأطقم البحرية وعمليات التجارة البحرية، حيث يتطلب من أكثر من 100 ألف بحّار الانتقال ما بين السفن التي يعملون عليها لضمان الامتثال للوائح البحرية الدولية.

وبسبب القيود المفروضة على السفر الجوي بسبب جائحة «كورونا»، لم تعد تتوفر رحلات جوية لنقل البحارين وتعويض النقص على السفن، كما أن قوانين الهجرة والصحة المفروضة على البحارين تقف في طريق تغير الأطقم بالشكل الدوري، ويعمل الاتحاد مع غرفة الشحن الدولية لوضع حلول آمنة وعملية والتي يمكن على الحكومات تطبيقها لتسهيل تنقلات الأطقم في عدد من المطارات المحددة.

وقال غاي بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للنقل البحري: «نشيد بدور البحارة الذين يعملون على الرغم من مخاطر أزمة «كورونا»، على تقديم واجبهم في تزويد الدول بالسلع التي تحتاجها، ونعمل في الوقت الراهن مع شركات الطيران لتوفير حلول للقيود المفروضة مؤخراً على البحارين، كما نطالب الحكومات بتقديم الدعم لهم وتسهيل تحركاتهم عند الانتهاء من مهامهم والعودة إلى منازلهم بشكل سريع قبل انطلاقهم إلى تأدية مهام أخرى، فضلاً عن استبدالهم بأطقم جديدة لضمان عمل سلاسل الإمداد».

من جانبه، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «توقفت شركات الطيران عن تقديم خدمات نقل المسافرين جواً للتصدي لجائحة «كورونا»، وعلى الحكومات تحديد المطارات التي يمكن للأطقم البحرية استخدامها للتبديل فيما بين الأطقم وتقديم التعديلات المطلوبة على قوانين الصحة والهجرة الحالية».

ويطالب كل من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وغرفة الشحن الدولية الحكومات بتخصيص مطارات وأطقم عمال محددة من حيث العدد والوظيفة لنقل البحارة بأمان، والتي ستوفر معابر لتبديل الأطقم والحفاظ على سلاسل التوريد العالمية مفتوحة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار عند اختيار هذه المطارات أن تكون قريبة من خطوط الشحن البحرية وتمتلك رحلات مباشرة بين دول البحارين، كالصين والهند والفلبين وغيرها من الوجهات في أوروبا الغربية والشرقية.

وتواجه شركات الشحن الجوية والبحرية تحديات مشتركة في نقل الأطقم مع الامتثال لقوانين الهجرة وقيود الحجر المنزلي التي فرضتها الحكومات حول العالم، ومع مواصلة الحكومات للتصدي إلى تفشي الفيروس والحد من انتشاره، إلا أن العاملين في قطاع الشحن يواجهون بعض القيود المحلية التي جرى وضعها للمسافرين والتي جرى تطبيقها عليهم، وعند تطبيقها على أفراد الطاقم الذين لا يتخالطون مع المجتمعات المحلية، فإن هذه القيود تعرض دون داعٍ قدرة شركات الطيران وشركات الشحن على الحفاظ على تشغيل سلاسل التوريد العالمية.