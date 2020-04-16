خبراء: الصين ستخرج أكثر قوة من الولايات المتحدة في أزمة "كورونا"

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حذر خبراء من أن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن الصين ستخرج من الأزمة التي يعيشها العالم الآن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في وضع أقوى بكثير من الولايات المتحدة من الناحية الجيوسياسية.

وقال إيان بريمر، رئيس ومؤسس مجموعة أوراسيا في تصريح لـ "ماركت ووتش" التي نشرت التقرير، إن الصينيين باتوا الآن في وضع أقوى بكثير مما كانوا عليه عندما كانوا يخرجون من أي أزمة عالمية أخرى، مضيفا أن الصينيين يمتلكون معظم سلاسل الإمدادات الطبية العالمية. وتمكنوا بشكل أساسي من احتواء الفيروس من خلال المراقبة المشددة التي تعمل بالتكنولوجيا، واستفادوا من هذا النجاح في تقديم المساعدة لأوروبا والأسواق الناشئة " في المعركة ضد كوفيد 19.

وقال التقرير، إنه على الرغم من تعرض الاقتصاد الصيني لضربة كبيرة جراء تفشي الوباء، واستمرار معاناته بفعل انخفاض الطلب العالمي في ظل انتشاره في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، يبدو أن البلاد تتجه لفتح أبوابها للأعمال التجارية بشكل كامل.

وفي هذا السياق، قال كارل واينبرج، مؤسس وكبير الاقتصاديين في شركة "هاي فريكونسيز إكونوميكس" ، في حين أنه من السابق لأوانه الإعلان عن التعافي الاقتصادي الصيني الجاري، يبدو أن واضعي السياسات هناك يتحكمون بشكل أفضل في الوضع، لافتاً إلى النجاح الذي حققوه في بناء مستشفى بسعة ألفي سرير في 10 أيام بكامل تجهيزاته. فقد بدأوا في بنائه في يناير قبل أن يتم التعرف بشكل كامل على الوباء بالكامل. بينما الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن هذا.

وقال بريمر من "يوراسيا جروب" إن الآثار المترتبة على ما يبدو أنه انتصار جيوسياسي معلق ستكون بعيدة المدى على الاقتصاد والشركات الأمريكية، حيث "سيؤدي هذا إلى تسريع اتجاه نزع طابع العولمة عن البيانات والتصنيع.

هذا يعني انه من غير المرجح أن يتبع الأوروبيون الولايات المتحدة في قضايا مثل هواوي و 5G.

كما أنها تزيد من قدرة الصينيين على نشر معاييرها والانضمام إلى مبادرات مثل الحزام والطريق، وهي استراتيجية تنمية عالمية صينية.