"جنرال موتورز" الأمريكية تستعد لتسليم الدفعة الأولى من أجهزة التنفس الصناعي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جنرال موتورز الأمريكية عن البدء بإنتاج كميات كبيرة من أجهزة التنفس الصناعي V+Pro التي تنتجها شركة "فنتك لايف سيستمز"، وذلك بموجب عقد مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة نيويورك في بيان، أنه سيتم شحن أكثر من 600 جهاز تنفس اصطناعي هذا الشهر، على أن يتم توفير نصف حجم الطلب بنهاية شهر يونيو المقبل وما تبقى منه بنهاية أغسطس. وتمتلك جنرال موتورز القدرة على صنع المزيد من أجهزة التنفس بعد شهر أغسطس في حال دعت الحاجة لذلك.

وفي هذا السياق قالت ماري بارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز: "سارع الآلاف من الرجال والنساء من كل من جنرال موتورز وفنتك وموردينا ومجتمع كوكومو بتقديم الدعم لجيرانهم والمهنيين الطبيين العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا الوباء. لدينا جميعًا رغبة بتغيير مجرى الأمور وإنقاذ الأرواح، وإنه لمن الملهم أن نرى هذا القدر من التعاطف والالتزام الذي كرّسه الناس لإتمام هذا العمل".

وفي أقل من شهر واحد، بدأت "فنتك" وجنرال موتورز وسلاسل التوريد وفرق التصنيع والتوريد والخدمات اللوجستية والقانونية واستحواذ المواهب في الشركة في حشد الدعم لإنتاج طلبية قدرها 30 ألف وحدة لصالح وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

ومن جانبه قال كريس كيبل، الرئيس التنفيذي لشركة "فنتك لايف سيستمز": "توفر أجهزة التنفس الاصطناعي للمهنيين الطبيين الأدوات التي يحتاجون إليها لمكافحة هذا الوباء وإنقاذ الأرواح لحين إيجاد لقاح ناجع له. إن هذه الشراكة التاريخية هي دليل على ما يمكن لقوة الابتكار والتصنيع في أمريكا تحقيقه حين نتحد معًا لإنجاز مهمة واحدة تتمثل في إنقاذ الأرواح".

وشملت هذه الجهود الحصول على مئات القطع من الموردين، وتصميم عملية إنتاج جديدة وتحويل مصنع جنرال موتورز في كوكومو، وتوظيف أكثر من 1000 عضو في فريق التصنيع، وتنفيذ بروتوكولات واسعة النطاق على مستوى الصحة والسلامة في مكان العمل.