كوريا الجنوبية تقدم موازنة إضافية بقيمة 6.3 مليار دولار لمواجهة كورونا

المصدر: سول (د ب ا)

كشفت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن موازنة إضافية بقيمة 7.6 تريليون وون (6.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الاقتصاد القول إنه بجانب موازنات الحكومة المحلية، الحكومة المركزية سوف تنفق 9.7 تريليون وون من أجل حزمة إنقاذ تمنح مرة واحدة لـ 14.78 مليون أسرة.

ويأتي الكشف عن الموازنة الإضافية بعد شهر من تصديق الجمعية الوطنية على موازنة تكميلية بقيمة 11.7 تريليون وون لمواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير المالية هونج نام كي للصحفيين إن حزمة الإنقاذ سوف تساعد المواطنين في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، كما سوف تعمل على إنعاش الاستهلاك الخاص.

وأضاف" الحكومة سوف تحشد كل الإجراءات الممكنة، وتشمل الضرائب والانفاق النقدي والتمويل حتى انتهاء الأزمة".

وأوضح أن الحكومة سوف تدرس إجراءات إضافية للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على قطاعات التوظيف والأعمال.