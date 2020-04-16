«كورونا» تلتهم نصف أرباح ٣ بنوك أمريكيّة

المصدر: (نيويورك - وكالات)

تسببت جائحة «كورونا» في التهام نحو نصف أرباح 3 بنوك أمريكية أعلنت نتائجها الفصلية أمس. وتراجعت أرباح «بنك أوف أمريكا» بنحو 48% إلى 3.54 مليارات دولار (0.40 دولار للسهم) مقابل 6.87 مليارات دولار (0.70 دولار للسهم) خلال فترة المقارنة العام الماضي، كما تراجعت الإيرادات.

وهوت أرباح مجموعة جولدمان ساكس 49% وانخفض صافي ربح البنك العائد للمساهمين العاديين إلى 1.12 مليار دولار في الربع المنتهي 31 مارس.وهبطت أرباح «سيتي جروب» 46% كما تراجع صافي الدخل 46% خلال الربع الأول إلى 2.52 مليار دولار، وبلغ ربح السهم الواحد المعدل 1.05 دولار للسهم.